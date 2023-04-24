В центре Челябинска открылось кафе Metro

Основа меню — шаурма и пицца

В центре города, напротив здания областного правительства, открылось новое кафе Metro. Раньше в этом небольшом подвальчике на Цвиллинга, 28 работал гастробар «Класс коррекции». А теперь — заведение с шаурмой и кебабом.



Интерьер и дизайн у нового кафе не выделяются: небольшие столы, стульчики из дерматин, на стенах картины с видами Парижа и Сан-Франциско. Вместо логотипа просто название Metro латиницей, а на меню напечатана желтая иконка метрополитена.

В меню, которое помещается на две странички, в основном ближневосточная кухня: шаурма (с говядиной и курицей), шашлык и кебаб. Но для разнообразия добавили и блюда других стран: Том Ям, пасту, два вида салата цезарь и пять видов пиццы. Напитки не указаны. Но нам чай к заказу принесли бесплатно.

Стандартная шаурма с курицей стоит 330 рублей. Ее здесь подают не в бумажном пакете навынос, а порезанной на небольшие «роллы» вместе с картошкой фри. Средний чек за обед — 500 рублей.