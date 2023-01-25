Челябинский бар «Класс коррекции» открывается на новом месте

Бар, стилизованный под школьный кабинет, переехал на соседнюю улицу

Из подвальчика напротив областного правительства, который закрылся в декабре 2022 года, «Класс коррекции» переехал в новое просторное помещение и 26 января открывается.



Новый адрес гастробара — улица Карла Маркса, 70. Раньше здесь была кальянная Nargile. Гастрономический бар сохранил стиль вечерней школы: барная стойка изрезана и расписана каракулями, в углу пузатый телевизор, по нему без остановки крутят боевики из 1990-х, а дверь у входа подпирает старый истрепанный томик Достоевского. На стене школьный звонок и доска, а под потолком — торшеры, как в «Служебном романе».

На старом месте было тесновато. Почти каждый вечер — толпа, некуда присесть. Новое помещение в два раза больше: барная стойка теперь не занимает половину зала. Столов прибавилось, вернее, школьных парт. Появились и отдельные залы.





Владелец заведения — шеф-повар Евгений Дизендорф, участник телешоу «Адская кухня» на «Пятнице». Проект «Класс коррекции» он придумал и запустил летом 2021 года. За год до этого Дизендорф открыл ресторан итальянской кухни на Кировке Una Forchetta.

«Класс коррекции» открывается 26 января в 18:00. С 21:00 начинается музыкальный вечер, точнее, школьная дискотека с диджеем. 18+