В центре Челябинска открыли «Ледяной аквариум»

Горки и скульптуры выполнили в морском стиле

На площади Революции в Челябинске открылся главный городской ледовый городок. В центре поставили пышную искусственную елку. В этом году тема городка — «Ледяной аквариум». Для посетителей открыли горки и Дом Деда Мороза от ОТВ. Началось открытие с праздничного концерта, передает корреспондент ИА «Первое областное».







На площади появились ледяные скульптуры Русалочки, Посейдона, акул, мелких рыб, медуз и других морских обитателей. Нашлось место для большого корабля и даже ледяного Дейви Джонса из «Пиратов Карибского моря». Не забыли и про Деда Мороза со Снегурочкой.





Символ нового года, Кролик, тоже есть: его нарядили в пиратский костюм и посадили за капитанский штурвал.





Для детей вырезали горки: есть склоны в полметра для самых маленьких и большие двухметровые спуски. И, конечно, сделали любимые ребятней ледяные лабиринты и чаши.





С 18:00 начал принимать гостей Дед Мороз, он встречал ребят в Доме от телеканала ОТВ. Еще за час до открытия у теплой избушки собралась очередь из десятка семей. Дети ждали момента, чтобы рассказать новогоднему волшебнику выученные стихотворения и попросить подарки.





Кстати, в магазинах «Союз-Игрушка» до конца января все — по оптовым ценам.



Напомним, тему ледового городка челябинцы выбирали голосованием. Оно проходило портале «Госуслуги» в мае этого года. Работы проводила компания из Екатеринбурга «Уральский лед».