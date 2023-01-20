В центре Челябинска открылась новая вареничная

В меню зеленые пельмени и вареники с соленым творогом

В Челябинске рядом с ТРК «Урал» открылся ресторан домашней кухни «Вареничная». Как понятно из названия, главное блюдо здесь — вареники. Их пять видов, все ручной лепки.



Тарелка из десятка вареников стоит 150—170 рублей. Из начинок: соленый творог, вишня, сыр с зеленью, печеный картофель и картофель с грибами. Тарелка пельменей стоит 160—190 рублей. Причем куриные пельмени — цветные. Тесто у них зеленого, синего и розового цветов.

В ресторане делают ставку на домашнюю еду. Кроме вареников и пельменей в меню — омлеты, драники, сырники, борщ, солянка, винегрет и больше десятка фаршированных блинов. Есть бизнес-ланчи с тремя блюдами и напитком за 210 рублей. Вареники, правда, в него не входят.

Ресторан входит в холдинг Restostar. В Челябинске уже работает две вареничных «Журавлины» — в ТРК «Горки» и «Алмаз».

Локация нового заведения — в очень активном месте: в том же здании ресторан европейской кухни «Просыпайся, соня!», напротив «Ребрышковая». Дальше по улице кафе здорового питания «Биоферма» и фастфуд-ресторан «Бургер Кинг».

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