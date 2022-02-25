В центре Челябинска откроется ресторан рэпера Басты

Точка появится в марте рядом с «Белым рынком»

В Челябинске откроется ресторан Frank известного рэпера Басты. Это будет первая точка франшизы на Урале. Открытие планируется в марте 2022 года.



Ресторан Frank by Баста — это совместный проект питерской бургерной Frank и российского артиста. Основным блюдом в меню станут ребрышки и мясо барбекю.

Ресторан появится на улице Витебской, 4, напротив «Белого рынка», сейчас помещение готовят к открытию.

Ранее рядом с «Белым рынком» закрылся ресторан Black Star Burger другого российского артиста — Тимати, сейчас на его месте открыт ресторан KFC.