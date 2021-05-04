В Челябинске закрылась бургерная Тимати Black Star Burger

На дверях заведения на улице Тернопольской вывесили соответствующее объявление

Бургерная Black Star Burger, расположенная на улице Тернопольской в Челябинске, закрылась. Табличка с объявлением о прекращении работы заведения появилась на дверях ресторана. На закрытие точки обратили внимание жители Челябинска.



«Уважаемые гости! Ресторан Black Star Burger закрыт! Приносим свои извинения»,— гласит подпись на двери здания.

При этом представители бургерной никак не объявляли о закрытии заранее. Так, последний пост в аккаунте челябинского Black Star Burger в «Инстаграме» датирован 6 апреля. Не работает и сайт blacktarburger74, на который ведут ссылки из социальных сетей.

Напомним, появление Black Star Burger на Тернопольской вызвало большой резонанс в Челябинске. Во время технического открытия бургерной в мае 2019 года не все желающие смогли попасть внутрь. Официально же ресторан открылся лишь в ноябре 2019 года. Ради этого в Челябинск приехал сам рэпер Тимати, который готовил бургеры для желающих.