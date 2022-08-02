Генеральный директор киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин опроверг собственные же слова о том, что в кинотеатрах будут показывать «кинопродукты» — соединенные в один сеанс отечественные новинки и «зарубежный киноматериал». Представитель компании заявил «Интерфаксу», что этот проект не поддержали в совете директоров, потому что «идея нарушает права правообладателей контента, а это неприемлемо». Деньги за купленные билеты, разумеется, вернут.
Напомним, с 1 августа в одной из крупнейших киносетей России «Синема парк» собирались начать прокат фильмов, выпущенных Universal Pictures, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. Эти киностудии официально прекратили свою деятельность в России и свернули показ своих фильмов во всех кинотеатрах страны.
Однако в «Синема парке» придумали «кинопродукты» — когда к сеансу показа отечественной новинки добавляли «зарубежный киноматериал». Так, мультфильм «Кощей. Начало» (студия «Паровоз») решили продолжить анимацией «Миньоны: Грювитация» (Universal Pictures). Откуда именно будут поступать копии зарубежных фильмов, в «Синема парк» не уточнили.
Ранее мы писали о том, что челябинская сеть мягких кинотеатров начала сдавать свои кинозалы в аренду. И теперь там крутят голливудские премьеры. Откуда привозят копии — нам узнать не удалось. В кинотеатрах от дополнительных комментариев отказались.
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