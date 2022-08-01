В одной из крупнейших киносетей России «Синема парк» с 1 августа начался прокат фильмов, выпущенных студиями, которые официально заявили об уходе из России: Universal Pictures, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. Такая практика получила название «кинопродукт»: сеанс отечественного фильма объединяют с «зарубежными киноматериалами».
В первый кинопродукт пошли мультфильмы «Кощей. Начало» (студия «Паровоз») и «Миньоны: Грювитация» (Universal Pictures). В киносети не стали уточнять, где именно возьмут копию зарубежного мультфильма, который не выходил в прокат в России. О новой услуге пишут «Ведомости» со ссылкой на генерального директора киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексея Васянина.
Напомним, чуть раньше голливудские фильмы вернулись в прокат челябинской сети «Мягкие кинотеатры». Как премьерные фильмы попали в расписание, руководители киносетей не комментируют. Истории о том, как они получают копии картин, тоже остаются тайной.
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