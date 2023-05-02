В прокат выходит комедия про дворника, ставшего моделью

Фильм «Юра дворник» основан на реальной истории

4 мая в российский кинопрокат выходит «Юра дворник». Это комедия про простого рабочего из Уфы. Однажды благодаря удачному снимку он становится знаменитой моделью и его жизнь навсегда меняется.



История основана на реальных событиях. Еще в 2021 году сеть разрывали новости о 41-летнем уфимском дворнике Юрии Ветлугине, которого молодой фотограф встретил на улице и заснял в образе кинозвезды. Он, несмотря на известность, продолжил мести улицы, а потом уволился и переехал в деревню, где стал дояром.

В роли Юры — Антон Кузнецов. До этого он играл бандита из ростовской мафии в криминальной драме «ЮЗЗЗ» и Ивана Котлярова в экранизации «Тихого Дона» 2015 года. Фотографа Рому играет Денис Власенко (сериалы «Стрим», «Хэппи-энд»).

Саундтрэк к фильму писал популярный российский рэпер Алмас Гатауллин, известный как Thomas Mraz. В картине у него небольшая эпизодическая роль.

Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» — 93%.

Режиссер — Виталий Дудка. «Юра дворник» — его дебютная полнометражка. До этого Виталий работал только над несколькими сериями триллерного мини-сериала «Кто там?».