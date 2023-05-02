Умер модельер Валентин Юдашкин

Дизайнеру одежды было 59 лет

2 мая умер модельер одежды Валентин Юдашкин. Об этом официально сообщил «Первый канал» со ссылкой на супругу дизайнера. Несколько лет Юдашкин боролся с онкологией, но победить не смог.



Напомним, еще в 2016 году врачи обнаружили у модельера рак. Юдашкин был готов лечиться за рубежом, однако титулованные специалисты и клиники отказывались лечить дизайнера и давали неутешительные прогнозы. В одной из московских клиник знаменитости подобрали комплекс препаратов, благодаря которому Юдашкин прожил еще несколько лет.



Валентин Юдашкин — потомственный модельер. Он получил профильное образование и закончил факультет моделирования костюма. Кстати, преддипломную практику модельер проходил у Вячеслава Зайцева, который скончался буквально пару дней назад, 30 апреля.



Юдашкин — один из немногих русских модельеров, который открыл для мировой моды русское направление. После Вячеслава Зайцева он — единственный, кто регулярно получал приглашения на Недели высокой моды в Париже. А его коллекция «Фаберже» 1991 года произвела фурор. Платья из коллекции Юдашкина купили для фондов Лувра и Калифорнийского музея моды.



Многие российские знаменитости выбирали одежду от Юдашкина для выходов в свет и на красную дорожку во время концертов или вручения престижных премий. Платья и костюмы кутюрье носили Филипп Киркоров и Алла Пугачева, певица Нюша и Глюкоза, Валерия и Кристина Орбакайте.

