В Москве состоялась премьера фильма «Аркаим. Колесница времени»

Губернатор Алексей Текслер объявил о выходе картины во всероссийский прокат

«Премьера в Москве имеет огромное значение для нашего региона. Я хотел бы поблагодарить Министерство культуры России и министра Ольгу Любимову за поддержку нашего проекта, за возможность рассказать массовому зрителю о нашей истории, об удивительном месте силы — Аркаиме. Все, кто собрался сегодня здесь в зале, наверняка что-то слышали об Аркаиме, колыбели индоевропейской цивилизации. Нам очень хотелось, чтобы как можно больше людей узнали о нем, о том, как жили и чем занимались люди в бронзовом веке, об уникальном эксперименте челябинских археологов, построивших самую древнюю в мире боевую колесницу»,

— обратился к зрителям Алексей Текслер.

«Этот эксперимент был бы невозможен без сорокалетней работы археологов и историков Челябинских университетов, которые занимаются темой древнего транспорта. Наш эксперимент венчает дискуссию о сфере применения колесниц: она боевая. Мы реконструировали самую маленькую колесницу и показали, что в отсутствие металлических деталей она была боеспособна, на ней можно было сражаться. Интерес к нашему открытию в мире очень большой. Нет сомнений, что рано или поздно фильм покажут и на Западе. Это одно из тех исторических явлений, которое оказало коренное влияние на ход всего исторического процесса, сформировало образ воина, правителя, повлияло на идеологию, культуру, политику в целом»,

— рассказал Иван Семьян.