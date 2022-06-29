Во вторник, 28 июня, в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера документального фильма «Аркаим. Колесница времени». Сама колесница была собрана и установлена в фойе кинотеатра, ее охраняли два воина, которые легко отвечали на вопросы зрителей и рассказывали исторические байки. Картину представил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Премьера в Москве имеет огромное значение для нашего региона. Я хотел бы поблагодарить Министерство культуры России и министра Ольгу Любимову за поддержку нашего проекта, за возможность рассказать массовому зрителю о нашей истории, об удивительном месте силы — Аркаиме. Все, кто собрался сегодня здесь в зале, наверняка что-то слышали об Аркаиме, колыбели индоевропейской цивилизации. Нам очень хотелось, чтобы как можно больше людей узнали о нем, о том, как жили и чем занимались люди в бронзовом веке, об уникальном эксперименте челябинских археологов, построивших самую древнюю в мире боевую колесницу», — обратился к зрителям Алексей Текслер.
Губернатор отметил, что регион сейчас активно работает над развитием туристической инфраструктуры в Аркаиме, привлекает инвесторов и занимается продвижением этой территории.
Археолог Иван Семьян, один из создателей той самой синташтинской колесницы, рассказал об историческом значении эксперимента:
«Этот эксперимент был бы невозможен без сорокалетней работы археологов и историков Челябинских университетов, которые занимаются темой древнего транспорта. Наш эксперимент венчает дискуссию о сфере применения колесниц: она боевая. Мы реконструировали самую маленькую колесницу и показали, что в отсутствие металлических деталей она была боеспособна, на ней можно было сражаться. Интерес к нашему открытию в мире очень большой. Нет сомнений, что рано или поздно фильм покажут и на Западе. Это одно из тех исторических явлений, которое оказало коренное влияние на ход всего исторического процесса, сформировало образ воина, правителя, повлияло на идеологию, культуру, политику в целом», — рассказал Иван Семьян.
Через две недели в московском историческом парке «Россия — Моя история» открывает мультимедийная выставка о боевой колеснице бронзового века. При поддержке Министерства культуры РФ фильм выходит во всероссийский прокат.
Об эксперименте челябинских археологов, о том, как снимался фильм, и о первой реакции публики на историческое открытие мы рассказывали здесь.
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