В вагоне челябинской электрички состоялась вечеринка от Long Fashion Weekend

Организаторы вечеринки рассказали, что будет на модном показе в этом году



В Челябинске совсем скоро состоится Long Fashion Weekend. Каждый сезон организаторы ищут оригинальные площадки для проведения уральского показа мод. В прошлые года модели ходили по импровизированным подиумам в таксопарке, на площадке завода и в фуд-маркете. В 2021 показ проведут в Центре исторического наследия Южно-Уральской железной дороги.



В честь старта нового сезона Long Fashion Weekend устроил вечеринку для блогеров в вагоне электричке недалеко от челябинского вокзала. Сначала для участников вечера провели экскурсию по старинному вагону-салону 1910 года выпуска, а после проводили в вагон «Ласточки». Там устроили конкурс: девушкам предложили создать новый образ из старых вещей. Блогеры украсили строгие пиджаки рюшами, цепями и платками. Модели в собранных нарядах продефилировали по вагону.

В организации конкурса помогла дизайнер Татьяна Нероева — создатель бренда Artataika. Татьяна перешивает старые и ненужные вещи в модную одежду.

«Суть проекта Artataika — дать вторую жизнь вещам, которые уже нельзя носить. Например, из-за пятен, которые не отстирываются. Такое перерождение называется апсайклинг — это популярная тема, многие дизайнеры мировых брендов шьют новые вещи из непроданных коллекций», — рассказала Татьяна Нероева.

В конце вечера главный организатор Елена Олещенко презентовала проморолик 10 сезона Long Fashion Weekend и рассказала о концепции показа. Генеральным партнером модного события в этом году выступает ЮУЖД.

«Челябинск рос в трех вехах: караванный путь, транссибирская магистраль и Великая Отечественная война, во время которой к нам эвакуировали людей. Все эти вехи перезапускали город. И мы в этом году тоже обновляемся, перезапускаемся. Тема 10-го сезона Long Fashion Weekend — цикличность. А железнодорожный музей с уникальной спиральной архитектурой, где пройдет показ в этом году, олицетворяет цикличность времени и смену эпох», — пояснила организатор Long Fashion Weekend Елена Олещенко.

Елена Олещенко — организатор Long Fashion Weekend

19 сентября состоится кастинг моделей на показ. В кастинге примут участие сотрудницы ЮУЖД — проводницы, работницы железнодорожных путей и диспетчеры. Модели должны быть выше 1,72 см, а вот возраст и размер одежды значения не имеет.

«На кастинге выберут 10 девушек. Будем оценивать параметры, смотреть проходку. Отобранные модели будут участвовать в показе одного из дизайнеров. Этот дизайнер разрабатывает одежду и для моделей плюс-сайз. Так что с помощью сотрудниц ЮУЖД мы покажем, что одежда локальных брендов не для богемы, а для обычных людей», — пояснила Елена Олещенко.

Показ Long Fashion Weekend состоится 2 октября. На дефиле продемонстрируют одежду от брендов Южного Урала и других регионов. В этом сезоне на показ приезжают дизайнеры из Омска, Мурманска, Москвы и Улан-Удэ.