Мы уже писали о том, что в Челябинской области запустится второй проект «Том Сойер Фест». У движения по сохранению культурного наследия и исторической городской среды появились организаторы в Миассе. Несколько месяцев потребовалось волонтерам, чтобы выбрать первый объект для работ, найти спонсоров, собрать деньги на строительные материалы и инструменты.
Напомним, фестиваль «Том Сойер Фест» — всероссийский фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров. Филиалы фестиваля есть во многих городах России, в том числе и в Челябинске.
Идея движения в Миассе зародилась еще два года назад — в учебной школе «Том Сойер Феста» в Самаре в 2020 году участвовал миасец Дмитрий Петров. А в феврале 2022-го там побывала Дарья Кабанова, библиотекарь Миасского геологоразведочного колледжа. Благодаря челябинскому клубу организаторы объединились и уже выбрали первый объект для восстановления. С марта организаторы планируют привести в порядок резные ворота, изготовленные известным краснодеревщиком Юрием Юдиным.
Красивые ворота были созданы в 1970-х годах и до сих пор считаются достопримечательностью старого Миасса. Но их состояние оставляет желать лучшего. Участники «Том Сойер Феста» планируют очистить резьбу от грязи, кое-где подлатать и покрыть сверху специальным антисептиком для дерева.
Официальный старт работы «Том Сойер Феста» в Челябинске — 23 июля. Всех желающих ждут к 12:00 на ул. Советской, 106. Инструменты и необходимую экипировку волонтерам предоставят. Все работы будут проходить под контролем специалистов. Кроме того, в ходе подготовки участие приняли специалисты по работе с деревом Дмитрий Купрашвили (он активно сотрудничает с фестивалем в Челябинске) и Вячеслав Юдин, сын краснодеревщика, автора ворот.
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