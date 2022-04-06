В Миассе стартовал проект «Том Сойер Фест» — всероссийский фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров. В первом сезоне участники будут реставрировать резные деревянные ворота в старой части города.

«Том Сойер Фест» —  городское движение, инициаторы которого выбирают старинные здания и уникальные объекты архитектуры, зодчества, культуры и приводят их в порядок. В Челябинске движение существует с 2018 года. За несколько лет участники проекта восстановили внешний облик двух зданий, спасли несколько старых наличников с домиков Нагорного квартала, а недавно набрали старых кирпичей из брандмауэрной стены начала XX века. Исторический объект сравняли с землей, а волонтеры сохранили несколько сотен уникальных кирпичиков с маркировкой мастерских прошлого века. Летом в штаб-квартире челябинского «Том Сойер Феста» (который теперь НКО «Культурный слой») состоится мастер-класс по приведению этих кирпичей в оригинальное состояние. Как в дальнейшем будут использоваться исторические строительные материалы, пока неизвестно.



Идея движения в Миассе зародилась еще два года назад — в учебной школе «Том Сойер Феста» в Самаре в 2020 году участвовал миасец Дмитрий Петров. А в феврале 2022-го там побывала Дарья Кабанова, библиотекарь Миасского геологоразведочного колледжа. Благодаря челябинскому клубу организаторы объединились и уже выбрали первый объект для восстановления.


Дарья Кабанова, координатор движения в Миассе, и Александр Воронцов, помощник координатора

В старой части Миасса в доме № 106 по улице Советской есть уникальные ворота. На створе вырезана картина, мотивом напоминающая «Утро в сосновом бору» Шишкина. Медведица и медвежата играют на упавшем стволе дерева, а вдали виднеются Уральские горы. Косяки ворот украшены резьбой, на калитке — пара оленей.

Произведение искусства создал краснодеревщик Юрий Юдин, основатель семейной династии столяров-реставраторов в Миассе. Художественные деревянные панно в биологическом и ильменском залах музея Ильменского заповедника — его рук дело. Кроме того, мастер создал четыре иконостаса в храмах Миасса, Еманжелинска, Сыростана и в поселке Федоровка. Юдин также участвовал в воссоздании иконостаса московского Храма Христа спасителя и делал экспонаты для выставок ВДНХ.

Красивые ворота были созданы в 1970-х годах и до сих пор считаются достопримечательностью старого Миасса. Но их состояние оставляет желать лучшего.



Волонтеры свежесозданного движения «Том Сойер Фест» в Миассе решили привести их в порядок. Уже сейчас открыт сбор средств на инструменты и необходимые материалы. В планах участников фестиваля — очистить резьбу, подкрасить кое-какие элементы и покрыть все это специальным антисептиком для дерева. Работы начнутся в мае.