Прокуратура требует завершить благоустройство двух скверов в Челябинске

Подрядчики не смогли уложиться в сроки контракта

Прокуратура выявила нарушения в деятельности подрядных организаций ООО «А-Холдинг» и ООО «Левша», которые занимаются благоустройством двух скверов в Металлургическом районе Челябинска, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Речь идет о сквере на пересечении улицы 50 лет ВЛКСМ и шоссе Металлургов, а также сквера у ДК «Строитель» по шоссе Металлургов, 70Б. Подрядчик должен был завершить все работы к 1 июля 2021 года. Однако работы по муниципальным контрактам все еще не завершены.

«В соответствии с контрактами подрядчик обязан выполнить все работы с надлежащим качеством в объеме согласно техническому заданию и в сроки и сдать результат работы заказчику до 1 июля», — говорят в прокуратуре.







Руководители подрядных организаций получили представления об устранении нарушений.