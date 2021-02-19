В Магнитогорском театре оперы и балета состоится премьера оперы «Тоска» на итальянском языке

Трехчастную историю любви и римской революции поставил режиссер из Санкт-Петербурга

20 февраля на сцене Магнитогорского театра оперы и балета в первый раз споют «Тоску» Пуччини. Режиссером выступает молодой и дерзкий Дмитрий Отяковский. Оперный режиссер, победитель многочисленных конкурсов, «резидент» Мариинского театра и режиссер Воронежского государственного театра оперы и балета, Дмитрий ратует за то, чтобы опера была более демократичной, но при этом не теряла в качестве. Звучала понятно для зрителя, но не теряла в технике и классическом подходе к вокальному искусству. Отяковский хочет возродить жанр оперы в кино, для этого даже снял мобильную оперу — в пандемию смонтировал на смартфоне одноактный «Пир во время чумы». Артисты пели у себя дома, под заготовленный аккомпанемент, а уже потом все части действа соединились в один фильм.





Но мы отвлеклись. Титулованный Дмитрий Отяковский обратил внимание на магнитогорский театр и его желание поставить известнейшую оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Опера создана по пьесе Викторьена Сарду (величайший драматург написал ее для Сары Бернар, между прочим). La Toska — это история смелой певицы Флории Тоски и ее возлюбленного Каварадосси. Чья любовь стала жертвой революционной бури и коварных планов начальника полиции.

Стоит заметить, что революционер Отяковский не предложил перенести действо в наши дни и нарядить оперную диву Флорию Тоску в джинсы. Сюжет разворачивается в итальянском палаццо, соборе и на крыше тюрьмы, а роскошные костюмы (по эскизам московской художницы Ирины Сид) практически идентичны историческим нарядам того времени. Но тем интереснее был вызов для режиссера, чтобы сделать красивую и возвышенную оперу еще и понятной.





Премьера оперы «Тоска» состоится на сцене магнитогорского театра оперы и балета 20 февраля. Серия премьерных показов продолжится 21, 24 и 25 февраля. Особенно здорово, что в театре успели смонтировать новое звуковое оборудование, поэтому итальянская опера (а петь будут на языке оригинала, с субтитрами) зазвучит через французскую систему L-Acoustic, которая делает музыку и голоса не только звонче и чище, но и объемнее, передавая малейшие вибрации и полутона. Управляет оркестром Эдуард Нам, а в главных ролях — Игорь Черний, Ольга Богоявленских, Алексей Мартиросян, Эльза Тимербаева.



