В Кыштыме решили строить ледяные горки выше 40 сантиметров

Вопрос об этом прозвучал во время прямой линии с губернатором Челябинской области

«В прошлом году изменилось законодательство. Мы со всеми муниципалитетами этот вопрос решили. Первое, я обращаюсь и к главе города, и к заму, который у меня курирует северную зону, даже обсуждать не буду — горки должны быть! К вечеру мне отчитайтесь»,

— заявил Алексей Текслер.

«Горки будут установлены, они изготовлены и планируются к монтажу. Кроме того, для катания детей с горки в зимний период будет использован природный ландшафт городского парка им. Пушкина»,

— сообщила заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук.