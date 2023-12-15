О высоте детских горок в ледовых городках Кыштыма Алексея Текслера во время прямой линии спросила Юлия Матусевич. По ее словам, администрация города не оформила необходимые технические разрешения Росстандарта и теперь высокие горки строить нельзя. Губернатор дал распоряжение до вечера «устранить это недоразумение».

«В прошлом году изменилось законодательство. Мы со всеми муниципалитетами этот вопрос решили. Первое, я обращаюсь и к главе города, и к заму, который у меня курирует северную зону, даже обсуждать не буду — горки должны быть! К вечеру мне отчитайтесь», — заявил Алексей Текслер.
Мы связались с администрацией Кыштымского городского округа и получили ответ, что в этом году в новогодних городках будут построены горки стандартной высоты.

«Горки будут установлены, они изготовлены и планируются к монтажу. Кроме того, для катания детей с горки в зимний период будет использован природный ландшафт городского парка им. Пушкина», — сообщила заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук.
В оргкомитете по подготовке Нового года уточнили, что в Кыштыме откроются крытый и уличные катки, запланированы мероприятия на лыжных базах, в спортивно-туристическом центре «Провинция» и горнолыжном комплексе «Егоза».