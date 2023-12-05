В Кыштыме не разрешают строить ледяные горки выше 40 сантиметров

Губернатор дал распоряжение до вечера уладить это недоразумение

На прямую линию с губернатором Челябинской области дозвонилась Юлия Матусевич из Кыштыма и сообщила, что в этом году дети останутся без ледяных горок, так как в администрации города не было вовремя оформлено техническое разрешение на строительство горок выше сорока сантиметров.

Алексей Текслер сказал, что этот вопрос руководителям Кыштыма следовало решать год назад, так как новые требования Ростехнадзора были утверждены в прошлом году и все главы муниципалитетов были заранее проинформированы об этом. В новых требованиях федерального законодательства указано, что обычные горки приравнены к аттракционам, следовательно, сертифицировать и обслуживать их придется так же, как, например, колесо обозрения или карусели. На каждую горку должен быть оформлен соответствующий сертификат.

Губернатор довольно жестко потребовал сегодня же, до вечера, урегулировать этот вопрос и заявил, что никаких отговорке не потерпит.

«Горки должны быть. Точка. Даже обсуждать ничего не буду. И ко всем главам обращаюсь: срочно решите этот вопрос», — подчеркнул губернатор.



Кроме того, Алексей Текслер поручил руководству города довести до жителем информацию по праздничной программе в новогодние каникулы.



