В Кыштыме появилась карта паблик‑арта

Проект создали кураторы Уральской индустриальной биеннале

Кураторы Уральской индустриальной биеннале современного искусства создали карту Кыштыма для жителей и туристов. На ней нарисовали основные городские достопримечательности, паблик-арт от местных молодых художников и секретные места за пределами прогулочного маршрута.

Среди нанесенных на карту достопримечательностей есть как известные, например панно «Трубач» скульптора Юрия Борисенкова, так и новые объекты, которые молодые художники из Кыштыма делали вместе с арт-группой «Фрукты» из Перми.

Назвали проект «Кыш на улицу!». Карта доступна на сайте проекта. Она интерактивная. По нажатию на каждый рисунок появляется подробная информация о достопримечательности и геометка на «Яндекс. Картах», чтобы проще было ориентироваться и строить маршрут.