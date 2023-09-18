Кураторы Уральской индустриальной биеннале современного искусства создали в Кыштыме арт-резиденцию для подростков. Несколько месяцев вместе с художниками из Перми кыштымцы от 14 до 24 лет создавали в городе объекты уличного искусства.
Главной целью было привлечь местных жителей к созданию произведений искусства и органично вписать рисунки в городскую среду. Ограничений по теме у ребят не было, и место для своей работы они выбирали сами.
Среди работ — красный клубок, нить которого тянется по длинной лестнице к городскому Дому детского творчества. Или канализационные люки, которые молодые художники расписали как ручки сейфа. Помогала художникам арт-группа «Фрукты» из Перми.
Позже все работы появятся на интерактивном сайте-карте, где можно будет узнать историю работ и самому найти паблик-арт в Кыштыме.
Напомним, что молодежная школа паблик-арта появилась в Кыштыме в рамках Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В 2023 году резиденции проект работают в Кыштыме и поселке Сокол под Снежинском.