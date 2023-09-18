В Кыштыме создадут карту стрит-арта

Паблик-арт создавали подростки в рамках Уральской индустриальной биеннале

Кураторы Уральской индустриальной биеннале современного искусства создали в Кыштыме арт-резиденцию для подростков. Несколько месяцев вместе с художниками из Перми кыштымцы от 14 до 24 лет создавали в городе объекты уличного искусства.



Главной целью было привлечь местных жителей к созданию произведений искусства и органично вписать рисунки в городскую среду. Ограничений по теме у ребят не было, и место для своей работы они выбирали сами.





Среди работ — красный клубок, нить которого тянется по длинной лестнице к городскому Дому детского творчества. Или канализационные люки, которые молодые художники расписали как ручки сейфа. Помогала художникам арт-группа «Фрукты» из Перми.





Позже все работы появятся на интерактивном сайте-карте, где можно будет узнать историю работ и самому найти паблик-арт в Кыштыме.

Напомним, что молодежная школа паблик-арта появилась в Кыштыме в рамках Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В 2023 году резиденции проект работают в Кыштыме и поселке Сокол под Снежинском.