В Копейске открылась благотворительная выставка «Ангел земной. Человек небесный»

Это совместный проект двух московских художников, работающих в противоположных техниках

Церемония открытия выставки «Ангел земной. Человек небесный» состоялась в Краеведческом музее Копейска.



Это совместный проект двух московских художников — Константина Худякова, работающего в технике «техногенной изобразительности» и Тимофея Караффа-Корбут, творящего в направлении Artless.





Картины Константина Худякова — высокоточные изображения, сделанные с помощью компьютерной графики. Изображение получается очень реалистичным. А работы Тимофея Караффа-Корбут — изображение из цветных линий, близкое к примитивизму. Сам термин artless означает «безыскусный». Визуальный стиль очень простой, ничего не закрашивается, есть лишь цветные контуры.

Объединяет работы обоих художников только сюжет — это Библия и изображения святых.





Посещение выставки бесплатное, но каждый желающий может оставить пожертвование. Все собранные деньги пойдут на помощь детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В марте 2021 года выставку художников проводили в Челябинске, а с 10 ноября ее можно увидеть впервые или посмотреть еще раз в Краеведческом музее Копейска.