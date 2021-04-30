Религиозная выставка Константина Худякова и Тимофея Караффа-Корбута приедет в Челябинск

Челябинцам представят 20 картин московских художников

20 мая в челябинском Выставочном зале Союза художников откроется экспозиция художников Константина Худякова и Тимофея Караффа-Корбута «Ангел Земной. Человек Небесный». Два мастера, два разных стиля, 20 работ и одна тема — защитники земли Русской. На выставке представят изображения библейских персонажей и сюжетов Священного Писания.



Заслуженный художник России Константин Худяков для создания полотен использует компьютерное моделирование изображения на основе фотофиксации конкретного человека. Из большого количества фотопортретов художник монтирует один собирательный образ.

Тимофей Караффа-Корбут, в свою очередь, работает масляными красками «одной линией». Но вместе они передают на своих полотнах религиозно-философский и нравственный опыт христианства.

Проект уже успешно был представлен в Калуге. Напомним, в Челябинске открытие выставки состоится 20 мая в 16:00 в выставочном зале на ул. Цвиллинга, 34 и продлится она до 20 июня.