В Каслях собираются закрасить мурал на Дворце культуры

Администрация ДК провела опрос горожан на эту тему

Жителей города Касли и Каслинского района попросили высказаться в паблике ДК им. Захарова во «ВКонтакте» и решить судьбу мурала, нарисованного на стене ДК.

«К сожалению, создание этого масштабного арт-объекта вызвало много споров. В 2023 году планируется ремонт фасада здания, и поэтому возникает вопрос: закрасить мурал или оставить? Хотелось бы узнать мнение горожан по этому вопросу!» — говорится в сообщении.

Рисунок был создан в рамках областного фестиваля граффити «Наш Мурал» в сентябре 2021 года. Это работа московского художника Даниила Гребенщикова (DANET). Он назвал граффити «Живописное ожерелье» и объяснил замысел так: «Город Касли опоясан ожерельем живописных озер. Также история города начинается с основания чугуноплавильного завода. Это самые значимые особенности и основная точка отсчета для выражения идентичности города. В рисунке я объединил эти две стихии в одну через абстрактные фрагменты и тематическую композицию».

Под постом в ВК-паблике ДК имени Захарова развернулось обсуждение, в ходе которого горожане делились мнениями об арт-объекте:

«Данное изображение подходит дельфинариуму, океанариуму, на худой конец, аквапарку. Смешной и неуместный рисунок на здании Дворца культуры»

или: «Это как татушка-бабочка на пятидесятилетней пояснице. Красиво, но неуместно»,

или: «Искусство должно жить. Работа очень крутая и значимая для области и города»,

или: «Уличное искусство не вечно, и рассудительный человек это знает. Прошло много времени и можно нарисовать что-то лучше. Рыбак на доме культуры тоже такое себе».

На тему, закрашивать ли мурал, высказался и автор Даниил Гребенщиков:

«Тут должен быть опрос, как сохранить работу, а не как ее закрасить. Я вижу, вы очень цените искусство. Это все-таки часть современной культуры, независимо от вашего оценочного суждения (нравится/не нравится), не говоря уже о том, что это большой труд. А ремонт — это не веская причина закрасить работу. Можно аккуратно сделать ремонт, оставив ее. Также этот мурал был опубликован в нью-йоркском журнале уличного искусства и был в топе Behance, что показательно является ценной работой, не только для вашего города, но и в международном сообществе».





Опрос во «ВКонтакте» дал достаточно уверенный результат: большинство подписчиков паблика против уничтожения современного арт-объекта. Редакции не удалось получить оперативный комментарий от администрации Каслинского ДК имени Захарова.



