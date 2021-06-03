В Историческом музее Южного Урала из сена сделали шестиметровое дерево

Арт-объект в Западной башне станет главным экспонатом экологического фестиваля

В Историческом музее Южного Урала идет подготовка к выставке «Небо и Земля». Дерево, которое сотрудники музея соорудили своими руками, вытянулось на два этажа внутри Западной башни. Экофестиваль стартует 5 июня, он приурочен к Всемирному дню охраны окружающей среды.







Идея собрать из сена дерево принадлежит скульптору и дизайнеру из Екатеринбурга Лене Левиной. Для создания арт-объекта в музей привезли 100 килограммов сена. Автор вместе с сотрудниками прикрепила сено на собранный заранее металлический каркас.





Вокруг дерева развесят птиц, собранных из ветвей Ильей Надеждиным, облака, выполненные в технике батик Натальей Болотских и тряпичные куклы-обереги от Светланы Побегайло.





В музее подчеркивают, что создание фигуры из сена — это эксперимент, никогда раньше подобные экспонаты сотрудники своими руками не делали.

«Древо — это ось Вселенной, а остальные объекты являются символом жизни: облака, птицы и кони. Дерево соединяет небо и землю. Именно такую экспозицию решено было собрать, так как Всемирный день охраны окружающей среды в этом году посвящен восстановлению экосистемы. Экосистема — это взаимосвязь всего, и в композиции мы попытались это показать»,

— рассказала куратор выставки Марья Аникина.





В программе фестиваля — серия занятий по хатха-йоге на крыше музея, лекция о создании экологических купальников и мастер-класс по бересте. Подробную программу фестиваля ищите на сайте Исторического музея Южного Урала.