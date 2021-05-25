В Исторический музей Южного Урала привезли 100 килограммов сена

Из него сделают шестиметровое дерево — главный экспонат экологической выставки «Небо и земля»

В Исторический музей Южного Урала на этой неделе привезли 100 килограммов сена для оформления выставки «Небо и земля», которая начнет работать 5 июня. Как сообщили сотрудники музея, дизайнер из Екатеринбурга Лена Левина сделает из сена шестиметровое дерево. К работе над проектом автор приступит уже на этой неделе.

«Дерево — это символ, соединяющий небо и землю. Сейчас в музее изготавливают каркас дерева, а в субботу Елена приедет в Челябинск и начнет оформлять каркас сеном. Дерево вытянется на два с половиной этажа в Западной башне. Подобный проект мы еще не реализовывали в музее, а Елена признается, что впервые попробует создать скульптуру в такой технике. Поэтому это будет своего рода эксперимент»,

— рассказала куратор выставки «Небо и земля» Марья Аникина.

В создании экспозиции примут участие и челябинские художники. Например, к дереву из сена с потолка будут «спускаться» птицы, изготовленные Ильей Надеждиным. Также вокруг скульптуры поместят тряпичных пегасов и облака.

«„Небо и земля“ — это не плакатный проект, посвященный экологии. На выставке мы хотели показать, как современные художники видят природу, как она их вдохновляет и на какие мысли подталкивает»,

— пояснила Марья Аникина.

Выставку «Небо и земля» организуют в музее в рамках экологического фестиваля, приуроченного к Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня. В этот день состоится открытие фестиваля. В программе лекции, мастер-классы, пленэры, показы фильмов и групповые занятия йогой. Часть мероприятий проведут на крыше музея. Продлится фестиваль вплоть до 20 июня. Подробное расписание мероприятий опубликуют позже.