В Ильменском фестивале впервые примут участие театральные артисты

Эта, и еще четыре причины наконец побывать на главном слете любителей бардовской песни в Челябинской области.

В Челябинской области 16-18 июня состоится традиционный Ильменский фестиваль. Барды со всей страны съедутся на поляну ГЛК «Солнечная долина», чтобы представить новые песни и послушать золотые хиты в исполнении звездных гостей.

Традиционно, фестиваль делится сразу на несколько творческих сцен — на одной выступают уже заслуженные барды, другая — буквально открытый микрофон для всех желающих. За долгие годы существования Ильменка стала брендовым событием Челябинской области, на которое съезжаются тысячи гостей и зрителей.

Назовем пять причин, по которым стоит посетить «Ильменку» в 2023 году. Кроме того, что на сцене выступит сам Олег Митяев, Галина Хомчик, Наталья Дудкина, Необарды, Леонид Марголин, Родион Марченко и многие другие.

Театральные палатки

Режиссером фестиваля в 2023 году впервые стал театральный режиссер Алексей Тетюев. Благодаря этому церемонии открытия и закрытия, паузы между событиями разных сцен будут украшены театральными зарисовками. Где-то это будет в виде мини-спектаклей, где-то — просто юморные этюды. Творческая группа Алексея Тетюева обкатала форматы на фестивале уличных театров, который недавно состоялся в Магнитогорске, так что гостям «Ильменки» будет чему удивиться. Организаторы всех секретов не раскрывают, но обещают «палатки с особенным, праздничным настроением».

Спортивная площадка

Для фанатов активного отдыха стронгмен Дмитрий Кононец устроит вполне серьезные спортивные состязания для всех желающих: на силу, выносливость и скорость. Знание бардовских песен необходимо. Запланирован мастер-класс по зарядке «Проснись и пой», конкурсы и призы для всех участников.

Мастер-классы по рисункам на керамике и не только

Традиционно, Ильменский фестиваль — это площадка не только для авторской песни, но и для творчества. Свои мастер-классы проведут звездные гости фестиваля. Это Михаил Цитриняк из театра Вахтангова, Николай Табашников, редактор и создатель телеканала «Моя планета», музыкант Николай Гринько. Любопытно, что мастер-классы будут на самые разные, даже и не творческие темы. Например, бард Наталья Дудкина будет учить всех рисовать на керамике.

Все творческие встречи пройдут на площадке «Шатер» и в палаточном лагере «Третьяковка».

Турслет важных людей

На Ильменке в 2023 году встретятся организаторы разных фестивалей со всей страны, чтобы обсудить развитие событийного туризма. Среди экспертов — сам Олег Митяев, редактор «Моей планеты» Николай Табашников, лауреат Грушинского фестиваля и организатор фестиваля «ВитаЛики» Наталья Кучер и другие. Кто знает, какие важные решения будут приняты на этой Ильменке!

Презентация фильма

Дети-волонтеры движения «Мировые песни» сняли короткометражный документальный фильм «Каникулы на Южном Урале» о том, как классно отдыхать в Челябинской области. В фильме звучат хиты Олега Митяева (в том числе «Таганай», конечно). Ведь движение «Мировые песни» созданы при Студии Олега Митяева. А представители местных турклубов и даже Русского географического общества рассказывают об уникальном климате Южного Урала, озерах и национальных парках. Не обошлось в фильме и без Ильменского фестиваля.

Премьера фильма в интернете уже состоялась. А гости Ильменки смогут не только посмотреть ролик, но и пообщаться с его авторами.

Напомним, Ильменский фестиваль пройдет в Челябинской области 16-18 июня. Музыкальные площадки займут большую поляну ГЛК «Солнечная долина». Традиционно гости и зрители фестиваля живут в палаточном лагере. Вход на фестиваль бесплатный. Для удобства рядом организован фудкорт и ярмарка с сувенирами.