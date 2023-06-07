В Челябинске отпразднуют День России фольклорным фестивалем

На Кировке выступит группа UZORITSA

12 июня на пешеходной Кировке пройдет Фестиваль русского фольклора и культуры. Праздник приурочили ко Дню России. Будут народные песни и танцы, артисты в традиционных костюмах, мастер-классы по вышивке и вязанию и концерт электронной фолк-группы UZORITSA.

«Узорица» — это уфимская группа, которая исполняет традиционные русские песнопения под современную электронную музыку. Участники шоу «Песни» на ТНТ и участники крупных российских фестивалей. Например, они были хедлайнерами феста «Мир Сибири» в 2022 году.

Участие в народных гуляньях бесплатное. Фестиваль пройдет 12 июня с 15:00 до 18:00. 0+