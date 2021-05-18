В Екатеринбурге выставлены картины Ильи Кабакова, Олега Кулика и арт-группы AES+F

Коллекция Sinara Art Gallery пополнилась арт-объектами российского актуального искусства

В галерее современного искусства Sinara Art Gallery в Екатеринбурге прошло открытие новой выставки «Все это — ВЫ». В 2020 году фонд галереи пополнили 150 работ современных художников с мировым именем, хотя ранее в Sinara Art Gallery были представлены работы преимущественно уральских художников.

Как сообщили в галерее, теперь в их коллекции имеются работы Ильи Кабакова, Олега Кулика, Александра Виноградова, Владимира Дубосарского, Владислава Мамышева-Монро, Тимура Новикова, Дмитрия Цветкова и арт-группы AES+F.





Стоит отметить, что работы перечисленных авторов практически невозможно найти ни в Екатеринбурге, ни где-нибудь еще на Урале, и поэтому такое масштабное обновление выводит галерею на совершенно новый уровень.

Главной темой выставки «Все это — ВЫ» стали человеческие переживания, порожденные социальными штампами, триггерами и неутихающим информационным шумом. В выставку включили работы и уральских художников советского периода. По мнению кураторов, картины отлично сочетаются с образцами актуального российского искусства и показывают, как схожи мысли и переживания художников, которые даже не были друг с другом знакомы и жили в разных городах.

«На первом этаже выставки есть раздел «Медийный шум», где посетители могут найти работу «Последнее восстание 2» арт-группы AES+F, посвященную влиянию информационного шума на нас. Рядом картина уральского художника Вениамина Степанова «Человек с газетой» — в картине также отражена тема негативных новостей и их влияние на человека. Подобные параллели между работами уральских художников и авторами с мировым именем проведены на протяжении всей экспозиции», — рассказала куратор и арт-директор Sinara Art Gallery Дарья Костина.





Александр Виноградов, Владимир Дубосарский. Серия «Времена года». 1-я часть «Осень». 2007



Выставка «Все это — ВЫ» открыта для посетителей до 25 июля 2021 года. Напомним, что Sinara Art Gallery работает в Екатеринбурге с 2004 года и на сегодняшний день является одной из крупнейших выставочных площадок Урала, где представлено современное искусство.