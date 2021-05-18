Исторический музей Южного Урала примет в дар от горожан старинные вещи, которые станут экспонатами

День дарения состоится 22 мая

22 мая в Историческом музее Южного Урала пройдет День дарения. Горожанам предлагают принести в музей семейные реликвии или предметы быта, которые имеют историческую ценность. Это может быть старинная одежда, книги, подлинные фотографии и документы, украшения или посуда. Самые интересные предметы впоследствии могут стать экспонатами.

«Нам приносят множество интересных вещей, которые пополняют фонды музея. Например, как-то нам подарили золотой старинный портсигар. А на днях женщина принесла военную форму советского образца 1940—50-х годов. Форма в отличном состоянии — гимнастерка, галифе, нательное белье. Белья у нас раньше не было, тем более в таком хорошем состоянии»,

— рассказал специалист по связям с общественностью Исторического музея Южного Урала Руслан Сафин.

Помимо этого, совсем недавно в дар музею передали старинную куклу 1960-х годов с гардеробом из более чем 60 предметов.

После передачи артефакты в музее изучают, реставрируют и хранят в фонде. Когда тот или иной предмет попадет в экспозицию, точно сказать нельзя, но это рано или поздно произойдет. Кроме того, всем, кто принес старинные вещи, дарят пригласительный билет на посещение постоянной экспозиции музея, а также вручают благодарственное письмо.