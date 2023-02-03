В самом красивом Доме Деда Мороза возле главного ледового городка Челябинска продолжаются праздничные мероприятия для детей. Помощники новогоднего волшебника будут проводить творческие мастер-классы.

В выходные в симпатичном и уютном домике ждут ребят старше 6 лет, чтобы научить их делать снежных зайчат, рисовать акварелью и крутить из лоскутков ткани кукол. Мастер-классы начинаются в 12:00, а завершаются в 18:00. Тема меняется каждые два часа. 

На ближайшие дни планируются:

4 февраля

С 12:00 до 14:00 — скрапбукинг «Топпер желаний»
С 14:00 до 16:00 — моделирование из салфеток «Снежные зайчата»
С 16:00 до 18:00 — зимняя иллюстрация в акварели «Волшебное настроение»

5 февраля

С 12:00 до 14:00 — народная тряпичная кукла-мотанка «Птичка на закличку Весны»
С 14:00 до 16:00 — создание из природных материалов «Вдохновение от природы»
С 16:00 до 18:00 — бумажные аппликации «Дед Мороз — красный нос»

Точное расписание мастер-классов и анонсы следующих смотрите на сайте 1obl.ru. Предварительной записи на классы не ведется, вход в порядке очереди.

Возрастное ограничение творческих классов 6+.