В самом красивом Доме Деда Мороза возле главного ледового городка Челябинска продолжаются праздничные мероприятия для детей. Помощники новогоднего волшебника будут проводить творческие мастер-классы.
В выходные в симпатичном и уютном домике ждут ребят старше 6 лет, чтобы научить их делать снежных зайчат, рисовать акварелью и крутить из лоскутков ткани кукол. Мастер-классы начинаются в 12:00, а завершаются в 18:00. Тема меняется каждые два часа.
На ближайшие дни планируются:
4 февраля
С 12:00 до 14:00 — скрапбукинг «Топпер желаний»
С 14:00 до 16:00 — моделирование из салфеток «Снежные зайчата»
С 16:00 до 18:00 — зимняя иллюстрация в акварели «Волшебное настроение»
5 февраля
С 12:00 до 14:00 — народная тряпичная кукла-мотанка «Птичка на закличку Весны»
С 14:00 до 16:00 — создание из природных материалов «Вдохновение от природы»
С 16:00 до 18:00 — бумажные аппликации «Дед Мороз — красный нос»
Точное расписание мастер-классов и анонсы следующих смотрите на сайте 1obl.ru. Предварительной записи на классы не ведется, вход в порядке очереди.
Возрастное ограничение творческих классов 6+.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес