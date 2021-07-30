В Доме архитектора научат снимать короткометражное кино на камеру телефона

Для проведения воркшопа в Челябинск пригласили архитектора из Франции

«Цель этого воркшопа — создать городской портрет на основе выбранной нами территории. Абстрактный, атмосферный, футуристический, воображаемый или поэтический, этот портрет станет частью вашего представления и ощущения города. Чем глубже вы проникаете в свои ощущения, тем более особенным может получиться ваш портрет»,

— говорится в соцсетях Дома архитектора.

2 августа в 18:00 — лекторий «Кино через город»

7 августа в 21:00 — спектакль «Вы находитесь здесь»

13 августа в 18:00 — показ-презентация «Город через кино»

14 августа в 13:00 — экскурсия «Стройплощадка»

10—22 августа в 13:00 — практикум «GIS-аналитика»

27 августа в 18:00 — открытая выставка «Бумажная архитектура»

28 августа в 13:00 — экскурсия «Архитектура 30-х—50-х»