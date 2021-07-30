Практикум-марафон рассчитан на пять дней. Участники создадут сценарий в формате коллажа, на следующий день выйдут на улицы для съемки городских локаций, а потом подготовят саундтрек и смонтируют видео. На последних двух этапах поможет челябинский музыкант и видеооператор Руслан Шакиров.
«Цель этого воркшопа — создать городской портрет на основе выбранной нами территории. Абстрактный, атмосферный, футуристический, воображаемый или поэтический, этот портрет станет частью вашего представления и ощущения города. Чем глубже вы проникаете в свои ощущения, тем более особенным может получиться ваш портрет»,— говорится в соцсетях Дома архитектора.
Воркшоп бесплатный, от участников требуется мобильный телефон с рабочей камерой и диктофоном, ноутбук и достаточное количество свободного времени. Обязательна регистрация на воркшоп, она проходит по ссылке.
Напомним, что Дом архитектора в июле-2021 пережил перезагрузку. С июля на площадке «Дома» постоянно проводят кинопоказы, практикумы, выставки и лекции. Уже известна программа мероприятий на август:
- 2 августа в 18:00 — лекторий «Кино через город»
- 7 августа в 21:00 — спектакль «Вы находитесь здесь»
- 13 августа в 18:00 — показ-презентация «Город через кино»
- 14 августа в 13:00 — экскурсия «Стройплощадка»
- 10—22 августа в 13:00 — практикум «GIS-аналитика»
- 27 августа в 18:00 — открытая выставка «Бумажная архитектура»
- 28 августа в 13:00 — экскурсия «Архитектура 30-х—50-х»