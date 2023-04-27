На 11 главных памятниках Челябинска установили скульптурную подсветку, чтобы их было видно вечером и ночью. Специальные лампы стоят в отдалении и направленно освещают достопримечательности холодным светом. Об этом сообщили в администрации города.
Теперь в темное время суток освещаться будут памятники:
- «Сказ об Урале»;
- революционерам-железнодорожникам «На новый путь»;
- героям тыла Великой Отечественной войны «Танк ИС-3» (Комсомольская площадь);
- П. А. Столыпину;
- С. С. Прокофьеву;
- М. И. Глинке;
- добровольцам-танкистам Челябинска;
- воинам локальных войн «Доблестным сынам Отечества»;
- «Сфера любви» у ТРК «Урал»;
- мемориал в честь пионеров-героев (Алое поле);
- «Мавзолей» (Алое поле);
В администрации отметили, что позже подсветка появится и на других городских памятниках.