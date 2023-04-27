На 11 главных памятниках Челябинска установили скульптурную подсветку, чтобы их было видно вечером и ночью. Специальные лампы стоят в отдалении и направленно освещают достопримечательности холодным светом. Об этом сообщили в администрации города.

Теперь в темное время суток освещаться будут памятники:

  • «Сказ об Урале»;
  • революционерам-железнодорожникам «На новый путь»;
  • героям тыла Великой Отечественной войны «Танк ИС-3» (Комсомольская площадь);
  • П. А. Столыпину;
  • С. С. Прокофьеву;
  • М. И. Глинке;
  • добровольцам-танкистам Челябинска;
  • воинам локальных войн «Доблестным сынам Отечества»;
  • «Сфера любви» у ТРК «Урал»;
  • мемориал в честь пионеров-героев (Алое поле);
  • «Мавзолей» (Алое поле);

В администрации отметили, что позже подсветка появится и на других городских памятниках.