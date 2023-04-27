На главных памятниках Челябинска установили постоянную подсветку

Работы по установке завершили на 11 объектах

На 11 главных памятниках Челябинска установили скульптурную подсветку, чтобы их было видно вечером и ночью. Специальные лампы стоят в отдалении и направленно освещают достопримечательности холодным светом. Об этом сообщили в администрации города.



Теперь в темное время суток освещаться будут памятники:

«Сказ об Урале»;

революционерам-железнодорожникам «На новый путь»;

героям тыла Великой Отечественной войны «Танк ИС-3» (Комсомольская площадь);

П. А. Столыпину;



С. С. Прокофьеву;

М. И. Глинке;

добровольцам-танкистам Челябинска;

воинам локальных войн «Доблестным сынам Отечества»;

«Сфера любви» у ТРК «Урал»;

мемориал в честь пионеров-героев (Алое поле);

«Мавзолей» (Алое поле);

В администрации отметили, что позже подсветка появится и на других городских памятниках.