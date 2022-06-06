В челябинской усадьбе Рябининых состоится концерт группы «Отава Ё»

Музыканты сыграют на гуслях, скрипках и жалейке

7 июня в Челябинск приедет питерская фолк-группа «Отава Ё». Музыканты лихо и задорно исполняют русские народные частушки и казачьи песни.



Сразу ответим на вопрос о названии группы. Отава — это молодые побеги, которые растут на месте скошенной травы. Слово использовали в своих произведениях Толстой и Тургенев. А конечная «Ё» — это протест против исчезновения буквы из алфавита.

«Название группы придумал барабанщик Петя Сергеев, не смирившийся с тем, что теперь по паспорту он не „Пётр“, а „Петр“»,— рассказывают музыканты.

Из музыкальных инструментов у артистов — гусли, скрипка, волынка и жалейка (пастушья дудочка), а из костюмов — шапки-ушанки, майки и поношенные пиджаки.

В этом году команде исполняется 19 лет. Начинали музыканты с уличных концертов в Петербурге — собирали толпы на Невском проспекте у гомеопатической аптеки. Но стражи порядка часто срывали выступления, группа переместилась в клубы и начала записывать альбомы. Аутентичный звук русских народных песен пришелся по душе слушателям, и скоро ребят начали приглашать на зарубежные фестивали. «Отава Ё» объездила всю Европу, побывала в Японии, Китае, США и Мексике.

Концерт 7 июня состоится в новом пространстве Челябинска — в столетнем особняке Рябининых на Каслинской, 137. С 2022 года в доме работает коммеморативный центр.