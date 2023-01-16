В челябинской области запустили экскурсии на мелькомбинат и в музыкальную лавку

Исторические прогулки проводит Краеведческий музей Троицка

В экскурсионной программе Троицкого краеведческого музея за январские каникулы возникло сразу два новых маршрута. Один опробовали в Рождество. Пока прогулка называется «мукомольной». Жители и гости Троицка собираются у крупяной лавки братьев Яушевых (да-да, тех самых, чей Пассаж), потом идет к конторе мукомола Тумакова и на мелькомбинат (паровую мельницу братьев Гладких). А в финале в музее устраивают чаепитие с дегустацией авторского хлеба. По всем троицким хлебным местам гостей ведет экскурсовод краеведческого музея.

А 21 января состоится презентация музыкального маршрута. Участникам встречи расскажут и покажут древние инструменты, которые были популярны в этих краях. А потом проведут по городу и расскажут, где выступали знаменитости, какие популярные и необычные музыкальные лавки работали в Троицке век и два века назад. Завершается прогулка чаепитием под живое пение.

На каждую из исторических экскурсий по Троицку нужно записываться в краеведческом музее. Там же можно уточнить даты, время и прочие нюансы.