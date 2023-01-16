В Челябинской области построят исторический детский городок с кольями и качелями

Развлекательную площадку делают на деньги президентского гранта, и она станет стартом экологического маршрута «По следам Емельяна Пугачева»

В селе Веселовка под Златоустом начнется строительство детского историко-экологического комплекса «Пугачевское городище». Средства, 1,3 миллиона рублей, для нового проекта АНО «Уреньга» выделили из фонда президентских грантов.

На территории появится детская развлекательная площадка с качелями, скамейками и информационными стендами. Кроме того, сделают и реконструкторские постройки с историческим контекстом: укрепления, цепь кольев. По совместительству новый развлекательный городок станет полноценной заменой единственной и сильно устаревшей детской площадке села Веселовка. Пугачевский городок будет стартовой точкой маршрута «По следам Емельяна Пугачева».





Напомним, эта экологическая тропа была открыта еще в 2021 году, а в 2022-м расширена и улучшена. За счет грантовых средств был обустроен 10-километровый маршрут по хребту Уреньга. Проект опирается на реальную историю: войска Пугачева действительно стояли в Веселовке в 1774 году, а оттуда двинулись к Сатке. К осени 2022 года волонтеры разметили маршрут, сделали беседки для отдыха и даже горные качели. А в ноябре проект получил грант губернатора Челябинской области на то, чтобы украсить экотропу необычными арт-объектами на сумму 900 тысяч рублей.

Напомним, АНО «Уреньга» несколько лет развивает экотуристический проект «Веселая мельница», в рамках которого обустраиваются экологические тропы, проводятся экологические квесты для детей и взрослых, пешеходные экскурсии и праздники.