В 13 городах Челябинской области художники нарисуют новые муралы

В августе в регионе стартует большой фестиваль граффити



В Челябинской области пройдет большой фестиваль граффити Graffiti Russia Fest. Художники из разных городов России украсят гигантскими рисунками фасады 13 домов в 13 городах региона: граффити появятся в Златоусте, Миассе, Копейске, Челябинске, Магнитогорске, Троицке, Карабаше, Кыштыме, Южноуральске, Каслях, в Катав-Ивановске, а также в населенных пунктах Агаповского и Кизильского районов.



Адреса домов еще неизвестны, их озвучат ближе к старту фестиваля.

К работе в городах райтеры приступят с 1 августа. Граффити должны быть готовы до конца сентября. Сейчас для фестиваля отобрали 22 художника, которые подготовят эскизы муралов. Как сообщил один из организаторов фестиваля — руководитель ассоциации художников «Граффити Россия» Павел Щеклеин, эскизы будут держать в тайне. Узнать, что именно решили нарисовать в том или ином городе, можно будет только в процессе создания граффити.

«С начала лета мы получили 48 заявок от разных российских авторов и выбрали самых лучших мастеров, многие из них известны благодаря своим работам за пределами страны. Художники, которые попали в шорт-лист, будут создавать эскизы для фестиваля. Оргкомитет выберет 13 работ. При создании эскизов каждый будет придерживаться своего стиля, но что именно появится на фасадах, мы анонсировать, как раньше, не будем»,

— прокомментировал Павел Щеклеин.

Фестиваль проходит при поддержке Управления молодежной политики Челябинской области и Центра поддержки предпринимательства.

Отметим, что подобные фестивали проводят в Челябинской области не первый год. Например, в 2020 году в Челябинске провели «Культурный код», на котором художники украсили граффити фасады многоквартирных домов на Университетской Набережной.