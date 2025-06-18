В Челябинской области сняли первый мультик о нагайбаках

Рассказать о культуре малочисленного народа решили через обряды и поговорки

В Челябинске представили первый в мире мультфильм о нагайбаках. Короткометражка «Нагайбакская сказка» рассказывает о традициях немногочисленного южноуральского народа через историю мальчика, который попадает в волшебный мир. Почему решили поднять такую тему и стоит ли ждать продолжения, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Идея создать мультфильм о Нагайбакском районе родилась у режиссера Екатерины Максимовой два года назад. С этого момента команда проекта начала штудировать книги в библиотеках Нагайбакского района, общаться с жителями, исследователями, бабушками, которые передают своим потомкам сказки и обряды.

«Нагайбаки — это, в первую очередь, этнос, который сумел сохранить свою уникальную особенность, свои корни, несмотря на глобализацию, несмотря на то, что они очень малочисленные, живут отдельно, и у них нет письменности. Тем не менее, сохранился язык, народный дух, песенная культура у них очень богатая. То же обережное полотенце внесено в реестр нематериального наследия культуры народов России», — поделилась Екатерина Максимова.

Мультик решили делать не экранизацией истории каких-то известных фактов, а авторской работой о традициях, символизме, волшебстве. Главный герой, ребенок, не зная примету «Не трогай змея — он хозяин» бьет палкой змею, за что та проклинает его и отправляет в темный лес. Чтобы вернуться к родным, мальчику предстоит узнать о милосердии и почитании семейных реликвий. Его проводником в сказочном мире становится обережное полотенце, фрагмент мультфильма вы можете увидеть в наше телеграм-канале. Озвучили картину сами жители Нагайбакского района.

К премьере мультфильма оформили и специальную выставку о нагайбакских казаках. Потомков коренных жителей даже позвали на специальный показ. Например, Михаил Васильев считает себя кровным нагайбаком. Его прадед в начале XX века служил в первом Оренбургском казачьем полку.

«Наша семья, конечно, была большая и дружная. Это традиция у нагайбаков — всегда жить дружно, родниться и оказывать взаимопомощь. Сейчас я живу в Челябинске, но часто езжу в Фершампенуаз, меня на праздники приглашают», — рассказал Михаил Васильев.

В планах у команды мультфильма продолжить работу еще двумя частями: о казаках, а также обрядовых традициях и народной кухне. А еще в будущем попробуют выйти на федеральные детские каналы по примеру мультфильма «Большое приключение Люськи и Фрикадельки» об Аркаиме.