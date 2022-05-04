В Челябинской области пройдет Бажовский фестиваль

В 2020 и 2021 году его отменяли из‑за коронавируса

В Челябинской области в 2022 году впервые за два года пройдет Бажовский фестиваль. Массовые народные гулянья запланированы в Пластовском районе у села Демарино с 17 по 19 июня. Информация об этом появилась на сайте «Бажовки».



На фестивале пройдут выступления народных коллективов из разных регионов России, откроется ярмарка ремесел, где мастера представят игрушки, посуду и украшения, сделанные вручную.

На поляне в Пластовском районе реконструируют традиционные жилища народов Южного Урала. Построят юрту и русскую хату и казачий стан. Гости смогут познакомиться с бытом своих предков и попробовать блюда традиционных кухонь.

Полную программу фестиваля организаторы обещают опубликовать позже.

В 2021 году фестиваль не состоялся из-за коронавирусных ограничений, сначала его с июня перенесли на август, а потом отменили.