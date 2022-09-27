В Челябинской области отремонтировали уникальные резные ворота с медведями

Местные жители смогли вернуть им первозданный вид

«Мне кажется, ворота уникальны не только для Миасса, но и для России. Ничего подобного я не видела ни в одном из городов. Последние годы резьбу просто не замечают, дерево потемнело, и рисунок издалека плохо виден»,

— рассказывает Дарья Кабанова, куратор миасского «Том Сойер Феста», журналисту Первого областного информагентства.

«Очистить их оказалось сложнее, чем мы думали. Снимали верхние слои, промывали, счищали краску. Получилось, что чистили — полтора месяца, а покрасили за две недели»,

— объясняет Дарья Кабанова.