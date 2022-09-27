В Миассе горожане своими силами отремонтировали местный памятник — резные ворота. Полвека назад их сделал миасский резчик Юрий Юдин. Мастер вырезал на дереве гигантскую картину с медведями, лебедями и лесом, скрупулезно работая над каждой травинкой. Но за полвека картина покрылась уличной пылью, и общественники решили ее обновить.
Ворота Юрий Юдин украсил в доме, где жил со своей семьей. В 2010 году мастер умер, и дом продали. Реставрацией занималась команда «Том Сойер Феста», фестиваль впервые провели в Миассе.
«Мне кажется, ворота уникальны не только для Миасса, но и для России. Ничего подобного я не видела ни в одном из городов. Последние годы резьбу просто не замечают, дерево потемнело, и рисунок издалека плохо виден», — рассказывает Дарья Кабанова, куратор миасского «Том Сойер Феста», журналисту Первого областного информагентства.
Больше месяца общественники бережно чистили ворота. Использовали латунные щетки и наждачную бумагу, а чтобы залезть в узкие выемки, использовали шуруповерты с мягкими насадками.
«Очистить их оказалось сложнее, чем мы думали. Снимали верхние слои, промывали, счищали краску. Получилось, что чистили — полтора месяца, а покрасили за две недели», — объясняет Дарья Кабанова.
Девушка признается, что до фестиваля ни разу не держала в руках инструменты. Справиться с проектом помог Миасский Геологоразведочный колледж, где предоставили волонтеров. Над воротами трудилось в общей сложности 40 человек.
На реставрацию потратили около 80 тысяч рублей, часть средств удалось собрать с пожертвований, с инструментами помогла миасская строительная компания и тот же Миасский Геологоразведочный колледж.
Будет ли фестиваль в следующем году, Дарья точно сказать не может. Но если фест все-таки состоится, волонтеры займутся ремонтом одного из старинных особняков Миасса, таких в городе много.