В Челябинской области отменяются QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор Алексей Текслер.

«В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Челябинской области отменяются QR-коды для посещения театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», — говорится в документе.
Напомним, с 1 марта были отменено требование предъявлять QR-код в крупных торговых центрах.