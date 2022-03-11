В Челябинской области отменяются QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор Алексей Текслер.
«В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Челябинской области отменяются QR-коды для посещения театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», — говорится в документе.
Напомним, с 1 марта были отменено требование предъявлять QR-код в крупных торговых центрах.
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