16 июня в селе Подовинном Октябрьского района откроют модельную библиотеку. Ее площадь — 127 квадратных метров, но, несмотря на тесноту, в комнате смогли организовать шесть зон для отдыха, чтения и проведения мероприятий.
Библиотека работает в селе с 1940-х годов как изба-читальня. После пожара ее перенесли на второй этаж Дома культуры, где она размещается до сих пор.
На модернизацию из федерального бюджета выделили пять миллионов рублей: закупили мебель, новые компьютеры и мультимедийное оборудование, в том числе интерактивную песочницу для детей.
Обновленную библиотеку назвали «СемьяТЕКа».
«Нам удалось выдержать требования по зонированию современного библиотечного пространства, несмотря на то что библиотека занимает только одно помещение. Библиотека основывается на идее превращения библиотеки в семейную»,— комментирует Наталья Истомина, директор МКУ «Централизованная библиотечная система» Октябрьского района.
В капитальном ремонте библиотека не нуждалась — в 2020 году на ремонт Дома культуры села Подовинного выделили 11 315 662 рубля из федерального бюджета.
В рамках модернизации в библиотеке создали условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так как она находится на втором этаже, лестницу приспособили для тех, кто передвигается на коляске.
На сегодняшний день самая главная проблема в селе Подовинном — нехватка сотрудников. Тысячу читателей обслуживают двое библиотекарей, а после модернизации ожидается новый приток читателей. Рост читателей после модернизации зафиксирован в библиотеке им. Горького в Челябинске и в библиотеке Златоуста. В библиотеке поселка Полетаево, по данным министерства культуры региона, читателей стало в шесть раз больше.
Проблему с кадрами хотят решать с помощью программы «Земский работник культуры». В следующем году она будет распространяться не только на сотрудников музыкальных школ, но и домов культуры, библиотек.
Напомним, что в Челябинской области в этом году открывают шесть библиотек, модернизированных в рамках нацпроекта «Культура». Еще пять обновят на деньги из муниципального бюджета. Модернизация библиотек в Челябинской области началась с 2019 года, за три года в регионе открыли 31 библиотеку нового поколения.
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