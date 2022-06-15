В Челябинской области открывают библиотеку с интерактивной песочницей

Учреждение модернизировали в рамках нацпроекта «Культура»

«Нам удалось выдержать требования по зонированию современного библиотечного пространства, несмотря на то что библиотека занимает только одно помещение. Библиотека основывается на идее превращения библиотеки в семейную»,

— комментирует Наталья Истомина, директор МКУ «Централизованная библиотечная система» Октябрьского района.