Завершается модернизация шести библиотек Челябинской области, выигравших грант в рамках нацпроекта «Культура». На следующей неделе откроется модельная библиотека в селе Подовинном Октябрьского района.
На очереди обновленные книжные площадки в Снежинске, Долгодеревенском, селе Миасском, Еманжелинске и в Челябинске (библиотека № 26 имени Татьяничевой). Все они выиграли грант и получили из федерального бюджета от 5 до 10 миллионов рублей на капитальную перезагрузку.
«С помощью новых дизайнерских решений в интерьере в полном объеме реализуется основной принцип современной библиотеки — открытая планировка, доступность, многофункциональность. Нацпроект работает уже четвертый год, он вызывает большой положительный отклик. И вскоре мы сможем оценить его очередные результаты: новые модельные библиотеки в муниципалитетах-победителях грантового конкурса в 2022 году»,— отмечает Наталья Диская, директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки.
16 июня состоится торжественное открытие модельной библиотеки нового поколения в селе Подовинном Октябрьского района. Площадь библиотеки составляет всего 127 квадратных метров, но пространство грамотно зонировано: детская площадка (в виде сказочного городка), информационная, компьютерная, абонемент и зона для чтения, зона отдыха и событийная площадка. Подовинновская библиотека откроется в новом статусе библиотеки семейного чтения «СемьяТЕКа» (Семья, Творчество, Единство, Книга).
«Сегодня приятно и радостно осознавать, что, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкивались в ходе модернизации библиотеки, мы смогли буквально за три месяца реализовать концепцию модельной библиотеки нового поколения», — рассказывает директор Централизованной библиотечной системы Октябрьского муниципального района Наталья Истомина.
В 2022 году в Челябинской области откроется 11 библиотек нового поколения. Помимо упомянутых шести библиотек, модернизируемых в рамках нацпроекта «Культура», еще пять библиотек модернизируются за счет областных средств: в Кусинском и Еткульском районах, в Копейске и две библиотеки в Магнитогорске. С 2019 года в регионе откроется 31 библиотека нового поколения.
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