В Катав-Ивановске открывается модельная библиотека

Теперь здесь можно устраивать концерты и играть в приставку

В Катав-Ивановске 29 октября пройдет торжественное открытие модернизированной библиотеки: дизайнерский ремонт, современное оборудование, обновленный книжный фонд. Купили 5000 новых книг, а в секторе «МедиаLAB» обеспечили доступ к фондам Национальной электронной библиотеки и читальному залу Президентской библиотеки им. Ельцина.



Теперь на площадке можно не только изучать книги, но и играть в приставку с очками VR (виртуальной реальности) и собирать роботов. Появилась возможность даже устраивать концерты — в конференц-зал привезли комплект музыкальной аппаратуры и интерактивную панель. Вместе с обычными библиотекарями к своим обязанностям приступил робот Алексей — он может поддерживать разговор и провести экскурсию по библиотеке.

Модернизация библиотеки прошла в рамках национального проекта «Культура». Так вышло, что год открытия обновленной библиотеки в Катав-Ивановске совпал с 95-летием учреждения.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Культура» в Челябинской области к 2021 году успели отремонтировать и модернизировать девять библиотек. Инновационные библиотеки работают в Магнитогорске, Еманжелинске, Златоусте, Каслях, в поселке Полетаево. В начале сентября первая модельная библиотека была открыта и в Челябинске.