В Челябинске открылась первая модельная библиотека с планетарием и студией мультипликации

В библиотеке им. Горького сделали дизайнерский ремонт и превратили ее в современный детский центр

В Челябинске после капитального ремонта открылась детская библиотека им. Горького. Библиотека получила грант от национального проекта «Культура», и за год пространство полностью обновили. Теперь учреждение больше похоже на модный детский центр, оснащенный современным оборудованием. В библиотеке появились станция самостоятельной книговыдачи, студия мультипликации, робот-библиотекарь, большие графические планшеты для рисования, интерактивные экраны и даже маленький планетарий. Журналист ИА «Первое областное» побывал на открытии и узнал, чем теперь можно заняться в стенах библиотеки на Коммуны, 69.







Первое, что бросается в глаза, — помещение стало гораздо просторнее. Высокие белые стеллажи, как в дорогом книжном магазине, тянутся вверх и делят пространство на зоны. Чтобы дети могли добраться до самых верхних полок, у стен стоят мини-лесенки. В одном из залов шкафы с книгами на колесиках — такие стеллажи можно подвинуть к стене и полностью освободить комнату.

«Библиотека всегда была большой, просто дизайнеры интерьера смогли это подчеркнуть. До сантиметра выверена мебель, каждый уголок, каждое свободное место использовано на максимум. Минусы помещения удалось превратить в плюсы. Возьмем высокие потолки. Мы всегда с ними мучились — у нас были низкие стеллажи, классические светильники, и высокие потолки казались чем-то лишним. Но теперь они обыграны, все тянется вверх, ощущается пространство, дышится легче», — рассказывает директор библиотеки им. Горького Елена Разборова.





Библиотеку делят на отдел для дошколят, младшеклассников и отдел для подростков. В первом есть большой зал «Библионяня» — по сути детская комната для ребят от 0 до 6 лет с большим конструктором, песочным столом, бизибордом и игрушками. Родители могут зайти сюда с ребенком, чтобы поиграть с малышами и почитать, — на полках вокруг стоят книги для самых маленьких. Среди них есть несколько книг с запахами.







«Возьмите, например, книгу „Путешествие мышонка“, потрите страницу и понюхайте руку. Пахнет ванилью, мандарином... будто это парфюмерный каталог. А в книге „Трактор едет в гости“ можно найти страницу с запахом бензина», — рассказывает заведующая отделом Юлия Урушева.





Рядом находится зал «Библиопродленки». Сюда ученики начальной школы приходят после занятий, чтобы сделать уроки, поиграть в настолки или посидеть в компьютере. В углу зала дверь, которая ведет в комнату для просмотра диафильмов. Там советский фильмоскоп показывает сказки со старенькой пленки. «Пусть дети знают, как их родители смотрели сказки, когда были маленькими», — объясняют сотрудники библиотеки.





В отделе для подростков установлена станция самостоятельной книговыдачи. Воспользоваться ею могут владельцы электронного читательского билета. Когда станция распознала билет, нужно положить книгу на платформу, выбрать функцию «сдать» или «взять», и автомат сам занесет книгу в читательский билет с помощью установленного на обложке чипа.





В библиотеке отказались от читального зала в традиционном понимании. Вместо него — гостиная с креслами в стиле комнаты Шерлока Холмса и Teen-клуб. В Teen-клубе вместе с книгами на полках стоят комиксы и настолки, а на отдельном стеллаже выставлена коллекция виниловых пластинок. Все их можно послушать — в библиотеку купили современный проигрыватель для винила.





Оказывается, в учреждении работает своя студия мультипликации «Настроение». Ходить на занятия школьники могут бесплатно, а недавно для учеников купили специальное оборудование для создания мультфильмов. Находится оно в зале мастер-классов «Опытная станция», тут же хранятся конструкторы, очки виртуальной реальности и аппарат мини-планетария.

«Очки виртуальной реальности мы будем использовать для создания видеоэкскурсий по городу и области. Эти проекты ребята разработают на занятиях сами. Мини-планетарий устраиваем в комнатке для просмотра диафильмов — время от времени приносим туда аппарат, включаем и смотрим на звезды и планеты, которые светятся на стенах», — объясняют сотрудники зала.





1 сентября библиотеку посетила мэр города Наталья Котова. По ее словам, на обновление было выделено порядка 17 миллионов рублей: десять миллионов федерального гранта ушло на оснащение и семь миллионов из местного бюджета — на ремонт.

«Это первая модельная библиотека в Челябинске. Как вы видите, здесь созданы микрозоны, где дети рисуют, играют, читают. Сюда будут приходить читатели не только чтобы взять книгу и уйти, здесь захочется задержаться. Мы надеемся, что в городе с помощью нацпроекта „Культура“ удастся обновить все библиотеки. Следующая на очереди — библиотека им. Татьяничевой», — рассказала глава Челябинска Наталья Котова.





Вместе с оборудованием в библиотеку поступило порядка четырех тысяч новых книг, сейчас в фонде 65 тысяч изданий. Большая часть литературы находится не в залах, а в закрытом хранилище — таким образом удалось разгрузить пространство залов. Чтобы взять книгу, которой нет на стеллажах, необходимо обратиться к сотруднику библиотеки, и тогда том вынесут.

Книги со стеллажей сами просятся в руки. Взять их почитать могут не только школьники, но и взрослые (даже у которых нет детей)



Напомним, что в рамках нацпроекта «Культуры» в Челябинской области к 2021 году успели отремонтировать и модернизировать восемь библиотек. Инновационные библиотеки уже работают в Магнитогорске, Еманжелинске, Златоусте, Каслях и поселке Полетаево. Еще одна модельная библиотека откроется до конца 2021 года в Усть-Катаве.