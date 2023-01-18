В Челябинской области издали сборник легенд Киалимской бабушки

Теперь байки персонажа Таганайского заповедника можно читать не только в Сети

В челябинском национальном парке «Таганай» издали книжку баек Киалимской бабушки. Популярный мифический персонаж развлекал школьные группы во время экскурсий в Центральной усадьбе и на коротких прогулочных маршрутах.



Роль бабули исполняла сотрудница заповедника Марина Середа. Она объясняла детям правила посещения заповедных территорий, рассказывала истории о природе, животных и птицах парка. А еще — делилась смешными и мистическими байками, связанными с Таганаем и его окрестностями. Все эти сказки основаны на реальных наблюдениях, сделанных в ходе полевых экспедиций, походов и дежурств на кордонах.



Ранее сказки можно было прочитать только в Сети, на дзен-канале заповедника, а теперь истории объединены в сборник и превратились в книжку. Презентация состоится в Центральной городской библиотеке Златоуста 31 января. А купить сборник «Байки Киалимской бабушки» можно в визит-центре Таганая.