Симфонический оркестр Челябинской области выступит в «Зарядье»

Концерт состоится 20 января

В третий раз Государственный симфонический оркестр Челябинской области выступит на сцене московского концертного зала «Зарядье».

Участие в концертной программе примут звезды мировой оперной сцены Аида Гарифуллина и солист Большого театра России Алексей Татаринцев. В программе прозвучат произведения Чайковского, Капуа, Сен-Санса, Пуччини, Верди.

Государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством Адика Абдурахманова был создан в 2019 году по решению губернатора Челябинской области и стал одним из культурных брендов региона. Первый концерт в московском «Зарядье» состоялся в 2021 году с Денисом Мацуевым, который в свое время вместе с Юрием Башметом сыграл ключевую роль в создании в регионе большого симфонического оркестра. В прошлом году на сцене «Зарядья» с челябинскими музыкантами выступили солисты Аида Гарифуллина и Ярослав Абаимов.

Концерт Государственного симфонического оркестра Челябинской области в Москве всегда проходит с аншлагом.