Предприятиям Челябинской области выделили 145 млн рублей на научные разработки

На рассмотрении находятся 17 проектов

Минпром Челябинской области совместно с Фондом развития промышленности региона запустили финансовую программу по возмещению затрат на научные исследования и опытно-конструкторские работы. На эти цели из областного бюджета выделят 145 млн рублей. Новые меры поддержки промышленного комплекса обсудили на заседании общественного совета при Минпроме Челябинской области, сообщили в пресс-службе ФРП региона.

«Предприятия нашей области столкнулись сейчас с такими глобальными проблемами, как разрушение логистических и кооперационных цепочек, нехватка инвестиционных и оборотных средств. Учитывая это, в ответ на запросы производителей мы переформатировали систему поддержки наших предприятий и дополнили уже действующие общесистемные меры новыми региональными. Теперь поддержка проектов оказывается на всех этапах технологического цикла — от разработки промышленной продукции до выпуска ее в серийное производство», — подчеркнула начальник управления стратегического развития Минпрома Челябинской области Анастасия Понькина.

В настоящий момент на участие в программе подано 17 заявок на общую сумму 131 млн рублей. Среди них — проекты по разработке комплекта оборудования электрической трансмиссии, радиооборудования систем посадки, навигации и управления воздушным движением для аэродромов, корректировки производства огнеупоров и другие.

Кроме того, в этом году предприятиям будут предоставлять льготные займы до 50 млн рублей для реализации инвестиционных проектов. Всего предусмотрено 112,5 млн рублей из областного бюджета.

Также из федерального и регионального бюджетов привлекли около 155 млн рублей на компенсацию затрат на возмещение процентов по кредитным договорам.

Для развития уже действующих и создания в области новых импортозамещающих производств в этом году запущена региональная программа, позволяющая возместить до 50% затрат по уплаченным процентам по кредитам, полученным в российских банках на инвестиционные проекты в рамках импортозамещения. Объем поддержки по ней составляет 200 млн рублей. При этом заявитель может компенсировать до 20 млн рублей. В работе сейчас находятся пять заявок на общую сумму более 17 млн рублей.

Вместе с тем в 2022 году расширили господдержку проектов, предполагающих модернизацию обрабатывающей промышленности. В июле будет запущен отбор на возмещение промышленным предприятиям до 20% затрат на приобретение нового оборудования. Общий объем поддержки составит 77,5 млн рублей.

Кроме того, продолжают работать девять программ льготных займов федерального и регионального ФРП. В этом году на эти цели предусмотрено 108,5 млн из областных средств.

Реализуемые меры поддержки позволят промышленным предприятиям не отказываться от ранее запланированных инвестиционных проектов, продолжать развитие, наращивать выпуск востребованной импортозамещающей продукции и вкладывать силы и средства в новые разработки.