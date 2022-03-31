Стали известны победители конкурса Президентского фонда культурных инициатив

В Челябинской области гранты получат 18 проектов

Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги первого конкурса 2022 года. Из Челябинской области гранты на реализацию получат 18 проектов от некоммерческих организаций, бизнесменов и бюджетных учреждений. На их поддержку в регион направят 27 миллионов рублей.



Деньги помогут челябинским организациям создать новые арт-пространства, инсталляции, документальные фильмы, фотовыставки и фестивали.

В числе победителей — проект мастерской «Дарвин»: в мастерской 50 детей создадут арт-объекты о восприятии города. Заявил проект молодежный комплекс «Черемушки». Комплекс находится на озере Сугояк рядом с парком необычных скульптур — именно там находится лох-несское чудовище из веток.

Имена победителей перечислены на сайте.

Отметим, что это не единственный конкурс от фонда в этом году. С 20 апреля вновь начнется прием заявок. Претендовать на грант может любая коммерческая, некоммерческая или муниципальная организация.