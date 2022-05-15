В челябинской филармонии выступил незрячий пианист-виртуоз Олег Аккуратов

Музыкант сыграл с симфоническим оркестром

14 мая в челябинской филармонии состоялся концерт Олега Аккуратова. Звезда московского джаза отыграл программу вместе с симфоническим оркестром Челябинской области. На сцене Концертного зала им. Прокофьева прозвучал Второй фортепианный концерт Чайковского, а во втором отделении — джазовые композиции.



Олег Аккуратов известен как джазовый исполнитель — он выступал в Челябинске на Фестивале музыкального юмора, на днях вышел его студийный альбом современного джаза «Лови волну». Но в этот раз половина программы — классическая музыка.

«Олег Аккуратов прекрасно знаком и любим Челябинской области как великолепный джазовый исполнитель. Но мы также знаем о его классическом образовании. На встрече мы как-то разговорились и обсудили возможность сыграть с нашим симфоническим оркестром. Это очень важно, чтобы южноуральцы его узнали не только как джазового музыканта, но и как серьезного исполнителя классической музыки. Рада, что у нас сложился такой тандем: Адика Абдурахманова, наших аранжировщиков и Олега Аккуратова»,— прокомментировала учредитель «Фонда 2020» Ирина Текслер.

Во втором отделении прозвучали композиции из нового альбома Олега Аккуратова «Лови волну», а ещё абсолютно новые пьесы, которые были сыграны на сцене впервые. В их числе — «Московские огни», или, как представил её артист, «Челябинские огни». Олег написал пьесу после того, как она ему приснилась.

«Сон был два года назад, но восстановил мелодию сейчас. Мне тогда приснилось, что я играю с симфоническим оркестром, что это — саундтрек к кинофильму, что рассказывается какая-то история, московские огни сияют. И все это торжественно, победно. В итоге композиция получилась минорная, но интересная. Сначала была под другим названием, но я её переименовал. Спасибо Владимиру Батракову за такую прекрасную аранжировку, он задействовал в ней все мои любимые инструменты», — прокомментировал Олег Аккуратов.

Отметим, что Олег Аккуратов не видит с рождения, но при этом обладает абсолютным слухом, невероятной музыкальной памятью и чувством ритма. Олег занимается музыкой с раннего детства, и в итоге стал звездой московского джаза, пишет песни, снимается в клипах, а два года назад занял второе место в девятом сезоне шоу «Голос». Сейчас Олег Аккуратов планирует записать альбом с симфоническим оркестром Челябинской области.