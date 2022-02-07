В Челябинске прошел фестиваль музыкального юмора Игоря Бутмана

В городской филармонии с Московским джазовым оркестром выступил Олег Аккуратов

В Челябинской филармонии прошел VII Международный фестиваль музыкального юмора с Игорем Бутманом. На одной сцене с Московским джазовым оркестром выступил пианист Олег Аккуратов, шоу менестрелей Spokan Girls и Moon Cabaret Music.



«Я рада, что уже в седьмой раз мы проводим этот фестиваль в Челябинской области и рада, что нас своим голосом будет радовать Олег Аккуратов, потому что без него я уже не могу представить джаз», — рассказала супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.





Со сцены исполнили джазовые композиции, классические мексиканские песни и латиноамериканские юмористические и философские композиции.

Фестиваль пройдет не только в Челябинске, но и в других городах региона: Троицке, Сатке и Озерске.